AR Metallizing is wereldmarktleider in gemetalliseerd papier en karton voor consumentenverpakkingen. De groep, die zijn Europese vestiging heeft in Genk, is de afgelopen jaren is sterk gegroeid. Om zijn groeiparcours vol te houden en nog klantgerichter te kunnen werken, investeert ze in digitale transformatie. Zo wordt er momenteel overgestapt naar een nieuw ERP-systeem om zowel intern als extern meer te doen met de beschikbare data.