CDM uit Overijse is een internationale groep gespecialiseerd in geluidsdemping en het oplossen van trillingsproblemen voor bouw en industrie. Als groeibedrijf wil CDM zijn processen efficiënter maken en het voorraadbeheer optimaliseren. Het investeerde daarom in een nieuw ERP-systeem. Tegelijk wil het bedrijf vlotter de informatie verzamelen van zijn vestigingen wereldwijd.