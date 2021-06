De textielsector in ons land kreeg het de voorbije jaren zwaar te verduren. Maar dankzij doorgedreven procesoptimalisatie behoren een aantal Belgische textielbedrijven nog steeds tot de wereldtop. Maes Mattress Ticking, dat hoogwaardige matrasbekleding produceert, is er één van. Het had een geïntegreerde aanpak van zijn IT-systemen nodig om flexibel in te spelen op nieuwe trends in de markt.