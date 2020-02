Als het over sanitair en verwarming gaat is Van Marcke een gevestigde waarde. De familiale groep met hoofdzetel in Kortrijk bestaat dan ook al 90 jaar en is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwiterserland en de VS. Om de projectmarkt verder te ontwikkelen, heeft Van Marcke onder meer nood aan business intelligence en een andere verkoopsaanpak. Digitale tools moeten daartoe bijdragen.