De haven van Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld. Jaarlijks worden hier meer dan 2,8 miljoen auto's in- en uitgevoerd. ICO Terminals is de belangrijkste speler in die markt. Ze zorgt niet alleen voor het transport van de wagens, maar ook voor de afhandeling van douaneverplichtingen en levering tot bij de dealers. Dankzij een digitaliseringsproject kan het bedrijf nog meer accurate informatie aanbieden aan zijn klanten.