Om van een transformatieproces een succes te maken, is intense begeleiding aangewezen. Nexum staat organisaties in verandering bij met change management. Het bedrijf zit in een sterke groeifase. Een efficiëntere opvolging van verkoop en projectopvolging drong zich op. Het implementeerde daarom nieuwe IT-systemen en paste zelf ook een change management methodologie toe bij zijn eigen medewerkers.