In Nieuwkerken bij Sint-Niklaas is een grootschalige zorgsite in ontwikkeling. Het ontwikkelen van zorghuisvesting is een kolfje naar de hand van de bouwgroep ibens. De groep zet volop in op digitalisering en laat zich hiervoor bijstaan door IT-dienstenleverancier GMI group, die voor ibens standaard Microsoft-technologie met oplossingen op maat van de bouw combineerde.