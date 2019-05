Latexco, met hoofdzetel in Tielt, is een wereldmarktleider in componenten voor de bedding industrie zoals pocketsprings, latex en andere hoog-technologische schuimen. Om zijn productie efficiënter te maken en het voorraadbeheer te optimaliseren, investeerde Latexco in een nieuw ERP-systeem. Tegelijk wil het de informatie van de diverse vestigingen wereldwijd makkelijker delen en tot een betere rapportage komen.