Charlier-Brabo Group uit Aartselaar is bij het grote publiek niet bekend. Maar zijn merken zijn in bijna elke keuken terug te vinden: Elvea, Dole of Target bijvoorbeeld. Om zijn marktpositie nog te versterken, heeft de groep digitalisering als speerpunt opgenomen in zijn strategie. Voor de salesmensen werd een mobiele CRM-applicatie ontwikkeld.