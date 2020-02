Alides uit Gent is meer dan 125 jaar oud en is één van de grootste familiale vastgoedeigenaars in België. De laatste jaren kende de onderneming een aanzienlijke groei, zowel in de eigen vastgoedportefeuille als de ontwikkeling van projecten voor derden. Om de opvolging en administratie die eigen is aan bouwprojecten en het gebouwenbeheer eenvoudiger en efficiënter te maken, ging Alides op zoek naar een geïntegreerde softwareoplossing.