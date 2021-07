Wat hebben DAF vrachtwagens, de trams van de MIVB en het kantoor van Eurojust in Den Haag met elkaar gemeen ? In deze drie ontwerpen spelen de composiet materialen van Indupol uit Arendonk een belangrijke rol. IT speelt een centrale rol in het productieproces van het bedrijf. Het plukt nu ook de vruchten van een nieuwe software met business intelligence.