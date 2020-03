Verlichtingsbedrijf Delta Light is in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijde referentie voor innovatieve binnen- en buitenverlichting. Het familiebedrijf met hoofdzetel in Wevelgem is inmiddels actief in meer dan 120 landen en blijft sterk groeien. Het bedrijf zocht performante IT-systemen om zijn informatie te stroomlijnen om grote projecten beter te kunnen opvolgen.