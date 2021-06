Technologie en IT zijn niet meer weg te denken bij bedrijven in de maakindustrie. Ook Orfit uit Wijnegem, producent van medische hulpmiddelen voor onder andere bestraling van kankerpatiënten en orthopedische toepassingen, investeert al jarenlang in automatisering en digitalisering. De voorbije twee jaar zette het bedrijf nog verdere stappen in de evolutie naar Industrie 4.0