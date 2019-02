Z-Industry: Bosch Tienen 21/02/19

Bosch Tienen is een onderdeel van de Duitse Bosch holding. Het produceert ruitenwissers en rubberen en metalen onderdelen voor zusterbedrijven in Europa en Azië. In deze Factory of the Future zijn alle machines uitgerust met camera's en sensoren. Daardoor beschikt het bedrijf in real time over een pak data, zowel van de machines als over de productieactiviteiten.