Z-Industry Factory of the Future 07/03/19

Van Hoecke Van Hoecke is familiebedrijf uit Sint-Niklaas dat al meer dan 50 jaar actief is in functioneel meubelbeslag. De afgelopen vijf jaar startte het bedrijf ook een eigen productie van onze houten lades op. Met succes, want sinds 2016 steeg de omzet met een derde tot 72 miljoen. Er wordt continu geïnvesteerd in deze fabriek. Naast operationele excellentie ligt de focus ook op customer intimacy.