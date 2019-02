Z-Industry Factory of the Future (1) - 07/02/19

E.D.&A. ontwikkelt en produceert elektronische besturingen voor industriële machines en apparaten. Het won een Factory of the Future Award in 2016 en is dit jaar opnieuw bekroond. De sterke groei van ED&A - nu goed voor ruim 16 miljoen euro omzet en bijna 80 medewerkers - is mede te danken aan de verdere inspanningen om de productie nog digitaler te maken.