Z-Industry Factory of the Future: Lavetan 21/03/19

Lavetan is een onafhankelijk laboratorium dat gespecialiseerd is in microbiologische en serologische ontledingen van voeding. Het is door de jaren heen sterk geëvolueerd van ambachtelijk over industrieel tot gedigitaliseerd laboratorium. Daardoor behoort het tot de top in zijn niche en voert het jaarlijks meer dan 1 miljoen analyses uit.