Z-Industry Factory of the Future: Niko 14/03/19

Niko is gekend als fabrikant van schakelaars en stopcontacten, maar produceert ook detectoren en oplossingen om huizen te automatiseren. Het bedrijf is verticaal geïntegreerd en op ecologisch vlak een voorbeeld voor de sector. In vier jaar tijd werden bijvoorbeeld de kosten van afval gereduceerd met meer dan 10 procent.