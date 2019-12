Belgische bedrijven actief in de hout- en meubelindustrie scoren goed inzake productiviteit. Dat komt doordat ze blijven investeren in automatisering en hoogtechnologische systemen. Daarbij roepen ze vaak de hulp in van gespecialiseerde leveranciers, zoals Typhoon, een West-Vlaams bedrijf gespecialiseerd in luchttechnieken. Onder meer Unilin, gekend van zijn Quickstep-vloeren, rekent op hun expertise.