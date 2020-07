Jumo uit Eupen maakt deel uit van een Duitse groep die gespecialiseerd is in meet- en regeltechniek, regelapparatuur en automatisatie. De vestiging in Eupen maakt temperatuursensoren. Dat productieproces van vergt nog veel manueel precisiewerk. Om de efficiëntie op te drijven en sneller te kunnen leveren, werd in 2017 een digitaliseringsproject opgezet.