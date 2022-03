Tijdens de Antwerp Innovation Night op 15 maart worden andermaal de AHA! Awards uitgereikt. Het gaat om een bekroning voor innovatieve onderzoekers verbonden aan de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen en voor innovatieve groeibedrijven en start-ups. In deze aflevering stellen we de genomineerde bedrijven voor. Er is een award voor een succesvol innovatietraject en een 'one-to-watch' onderscheiding voor een startup.