Nooit eerder was de druk op de zorgsector zo groot als tijdens de coronapandemie. Om ze te verlichten, maakten de Antwerpse ZNA en GZA ziekenhuizen volop gebruik van een telemonitoringapplicatie, zodat patiënten vanop afstand konden worden opgevolgd. In het UZA in Edegem zorgt het INNOCENS-project er dan weer voor dat het medisch personeel over technologie beschikt om sneller in te grijpen als het fout dreigt te gaan bij te vroeg geboren baby's.