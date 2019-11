Antwerpen kent een sterke dynamiek van innovatieve ondernemingen. Innovatieve startups en gevestigde ondernemingen die actief zijn in gezondheid en milieu, kunnen bijvoorbeeld terecht op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Daar is ook iFlux gevestigd, een spin-off van de Universiteit Antwerpen en VITO, die innovatieve technologie ontwikkelt om grondwaterverontreiniging in kaart te brengen.