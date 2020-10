In het VIB - VUB labo van Professor Han Remaut wordt onderzoek verricht naar de structuur en opbouw van bacteriën. Dit leert ons hoe we ziekteverwekkers beter kunnen bestrijden, maar leidt ook tot de ontdekking van nieuwe materialen. Bijvoorbeeld een eiwit kanaaltje dat gebruikt wordt in de nieuwste DNA sequencers, toestellen die de letters van ons DNA kunnen lezen.