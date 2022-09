Deze keer hebben onze specialisten Helena Winnen (Vivium) en Brigitte Bert (AXA) het over de arbeidsongevallenverzekering en in het bijzonder tijdens het telewerken.Kelly Schamphelaere benadrukt in haar conclusie de rol van de verzekeringsmakelaar bij en na het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering en op vlak van preventie.