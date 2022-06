'Ben ik goed verzekerd?' in Z-Insurance op Kanaal Z. Een bestuurdersverzekering voor een ondernemer of zelfstandige is een 'must have'. Een bestuurder van een onderneming wordt immers blootgesteld aan heel wat risico's, waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden. Onze experten Kathleen Peeters (Allianz) en Dirk Vernaillen (AG Insurance) geven er tekst en uitleg bij. Kelly Schamphelaere, CEO van FVF, benadrukt de belangrijke rol van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van zo'n verzekering.