'Ben ik goed verzekerd?' In Z-Insurance op Kanaal Z. Deze keer hebben de experten Guy Geylen (I.B.I.S), Kathleen Peeters (Allianz) en Luc Sansen (Baloise) het over de blokpolis voor appartementen of buildings. Deze brandverzekering wordt afgesloten door de VME of de syndicus. Toch raadt Kelly Schamphelaere, CEO van FVF, de eigenaars van een appartement aan om hun verzekeringsmakelaar te consulteren om zeker te zijn of alles goed verzekerd is.