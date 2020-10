Voor bedrijfsleiders met een vennootschap bestaan er verschillende mogelijkheden om een extralegaal pensioen op te bouwen. We spreken dan over een Individuele Pensioentoezegging en een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of afgekort IPT en VAPZ. In deze aflevering leggen we uit wat de IPT inhoudt en welke de voordelen zijn voor bedrijfsleiders.