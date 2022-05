'Ben ik goed verzekerd' in Z-Insurance op Kanaal Z . Wat als mijn medewerkers een burn-out hebben? Of bestaan er nog andere gezondheidsverzekeringen dan de klassieke hospitalisatieverzekering? Onze experten Hans De Schrijver (Allianz Belgium) en Karel Coudré (AXA) antwoorden op deze vragen. Kelly Schamphelaere, CEO van FVF, benadrukt de rol van de verzekeringsmakelaar in de gezondheidsverzekeringen.