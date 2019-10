De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.