'Ben ik goed verzekerd?' In Z-Insurance op Kanaal Z Deze keer hebben we het over de bedrijfsfiets. Wat als een medewerker een ongeval heeft tijdens de weg naar of van het werk? Of welke verzekering vergoedt de schade aan de fiets? De experten Ilias De Bie (Foyer Group), Nikki Bogaerts (Arces) en Eva Van Coster (Aedes) antwoorden op deze vragen. Kelly Schamphelaere, CEO van FVF, benadrukt de rol van de verzekeringsmakelaar bij de onderschrijving van een fietsverzekering.