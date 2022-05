'Ben ik goed verzekerd?' in Z-Insurance op Kanaal Z. Deze keer benadrukken experten Jan Jaspers (Euromex) en Ann Polis (Legal Village) het belang van een globale rechtsbijstandsverzekering voor zelfstandigen en ondernemingen. Omdat een rechtsbijstandsverzekering maatwerk is, is er advies nodig van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, zegt Kelly Schamphelaere, CEO van FVF.