Via de 'massive open online courses' van de KU Leuven kan iedereen gratis kennis opdoen over Artificiële Intelligentie (www.elementsofai.be). Opleidingen in AI bieden alvast een blik op wat we morgen in onze bedrijven en onze samenleving kunnen realiseren. Maar ook vandaag al zijn veel gekende bedrijven bezig met het ontwikkelen van hun eigen AI toepassingen. Delhaize bijvoorbeeld.