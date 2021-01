De motor van Artificiële intelligentie draait niet enkel in cyberspace. Ook hoe we zelf kunnen produceren kent een heropleving en de omslag naar een Industrie 4.0 is volop aan de gang. Deze nieuwe, flexibele en slimme industrie staat op het punt om een vaste pijler van onze economie te worden. Flanders Make is een bedrijf dat een cruciale schakel vormt in deze technologische revolutie en waar wetenschap en industrie elkaar ontmoeten.