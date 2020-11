De technologische vooruitgang in Artificiële intelligentie maakt onze wereld steeds sneller en slimmer. Maar wat als onze computers, onze huizen en onze auto's straks voor ons beginnen te denken? Hoe gaan we om met deze uitdagingen, en hoe maken we slim gebruik van de mogelijkheden? Zie: www.ewi-vlaanderen.be/ai