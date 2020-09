Sinds maart is ons land en onze economie in de ban van het coronavirus. Ondanks een reeks ondersteunende maatregelen van de overheden, zien we in verscheidene sectoren ondernemingen in moeilijkheden. Uitdagende tijden dus voor managers en bestuurders. Wat zijn de aandachtspunten voor de bestuurdersaansprakelijkheid? En hoe kan u die aansprakelijkheid beperken?