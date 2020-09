De omgevingsvergunning, de geïntegreerde Vlaamse vergunning voor grote bouwprojecten, is inmiddels een gekende procedure. In deze aflevering van Z-Legal hebben we het over het luik 'handhaving'. Waarmee wordt u, ook als ondernemer, geconfronteerd als er sprake is van een bouwovertreding of een bouwmisdrijf? En hoe probeert u het probleem het beste op te lossen?