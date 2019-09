In de voorbije Vlaamse legislatuur werd werk gemaakt van de omgevingsvergunning, de geïntegreerde vergunning die zowel stedenbouwkundige, socio-economische, verkavelings- als milieu en natuuraspecten behandelt. Bedoeling was verlenen van vergunningen in Vlaanderen eenvoudiger en sneller te maken. Z-Legal maakt de balans op.