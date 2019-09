De verkoop van investeringsvastgoed, denk aan kantoren, logistiek of een hotel, gebeurt vaak via vennootschappen. Maar daarbij wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen een verkoop van het vastgoed zelf en de aandelen van een vastgoedvennootschap. We verdiepen ons vandaag in de materie met Kristiaan Caluwaerts van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten.