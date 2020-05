Ajit Shetty is erevoorzitter van Janssen Pharmaceutica en voorzitter van VIB. Tijdens zijn loopbaan bij het farmaconcern zag hij de biotech als nieuwe sector ontstaan. In dit interview praat hij over de maatschappelijke uitdagingen vandaag, hoe biotechbedrijven mee voor de oplossingen kunnen zorgen en wat de impact van de covid-19 crisis is op de verdere ontwikkeling van de sector.