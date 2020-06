Jan Steyaert is hoogleraar aan de VUB en wetenschappelijk directeur aan het VIB. Zijn passie ligt in het wetenschappelijk onderzoek, maar tegelijk heeft hij een neus voor valorisatie van biotech ideëen. Hij is dan ook betrokken geweest bij de opstart van verschillende biotechbedrijven in Vlaanderen, zoals Ablynx of Confo Therapeutics.