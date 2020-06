Michel Casselman is algemeen manager van Participatie Maatschappij Vlaanderen. PMV is een investeringsmaatschappij die vooral in beloftevolle technologiebedrijven investeert. Ze is goed voor een portefeuille van circa 1 miljard, waarvan meer dan 10 procent geïnvesteerd werd in de life sciences sector. PMV participeert onder meer in een aantal biotech bedrijven en werkt nauw samen met het VIB.