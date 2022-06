VIB, voluit Vlaams Instituut voor biotechnologie, is een sleutelspeler in het biotech ecosysteem. De organisatie heeft een nieuw management, dat ook een nieuwe strategie heeft uitgetekend voor de komende vijf jaar. VIB lag de afgelopen 25 jaar aan de basis van een hele reeks succesvolle startups en wil het ondernemerschap in de biotech sector nog verder stimuleren.