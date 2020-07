Patrik De Haes is CEO van Oxurion, een biotechbedrijf uit Leuven dat gespecialiseerd is in oogziekten aan de achterkant van het oog, voor mensen met diabetes. Oxurion is de opvolger van Thrombogenics, een biotechbedrijf dat erin slaagde een medicijn voor oogziekten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Maar het werd geen commercieel succes. We spreken met Patrik De Haes over de lessen uit dat verhaal en de uitdagingen voor de Vlaamse biotechcluster.