Door een onderdeel van de productie over te nemen of met diensten op maat kunnen maatwerkbedrijven een waardevolle partner zijn voor bouwondernemingen. Voor groenonderhoud op een bedrijfsterrein, kleine sloopwerken of het leeghalen van woningen kunnen ze onder meer terecht bij De Loods. Dit maatwerkbedrijf uit Aalst sloot met Durabrik een eerste samenwerking, die meteen voor een meerwaarde zorgt.