La Ferme Nos Pilifs is een Brussels maatwerkbedrijf. Met zijn nieuwe project Bout2Bois recycleert het diverse soorten hout om ze een tweede leven te geven. Upcycling van reststoffen en ze omvormen tot goodies of andere producten, is dan weer de specialisatie van L'Ouvroir. Deze onderneming, opgericht in 1927, is één van de oudste maatwerkbedrijven van het land.