België speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van hoogtechnologische medische toepassingen. Vanuit deze sector groeit ook de belangstelling voor maatwerkbedrijven, want voor zowel eenvoudige als complexe montage- of assemblageopdrachten zijn ze een ideale partner. Zo ontwikkelt het maatwerkbedrijf Mariasteen uit Roeselare kwalitatieve bedbalken voor medtechspeler Heyer.