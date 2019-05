De Vlaamse economie is continu in beweging en staat voor grote uitdagingen. Zo zorgt de overgang naar een circulaire economie voor extra tewerkstellingskansen. Net daarom zet maatwerkbedrijf 't Veer er al jaren op in. Samen met recyclagebedrijf Galloo verwerken ze huishoudelijk elektronisch afval en recent investeerde het nog in een nieuwe productiehal.