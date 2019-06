Maatwerkbedrijven staan synoniem voor kwalitatieve resultaten. Enerzijds op het vlak van tewerkstelling, maar evengoed in hun producten en diensten. Door in te zetten op intensieve begeleiding van medewerkers slaagt ook Weerwerk er in mooie resultaten te boeken. En dat is de zonnepaneleninstallateur Perpetum niet ontgaan. Voor hen mag Weerwerk nu schakelkasten produceren.