In deze reeks Z-Mediation zoomen we in op het werk van de gerechtsdeurwaarder. De afgelopen maanden lag het beroep onder vuur, na een aantal artikels over oplopende kosten bij het invorderen van schulden. Ook voogdijminister Vincent Van Quickenborne kwam scherp uit de hoek. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders reageert.